3 августа воздух в Минске прогрелся до +35,6 градусов! Жара продолжит мучить белорусов

Новости Беларуси. Жара в Беларуси бьет рекорды. В воскресенье, 3 августа, воздух в Минске прогрелся до плюс 35,6 градусов. И, по данным Республиканского гидрометеоцентра, этот показатель выше, чем за весь период метеонаблюдений, который начался еще в 1881 году.

Жаркая погода сохранится и сегодня, 4 августа.

Республиканский гидрометеоцентр:

4 августа Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в очень теплой воздушной массе. Сохранится жаркая погода. Преимущественно без осадков.



А вот 5 августа в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью от +12° по северо-востоку до +21° по юго-западу, максимальная днем +26..+33°.



Республиканский гидрометеоцентр:

6 августа ночью по западу Брестской и Гродненской областей, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°, максимальная днем от +27° по северо-востоку до +35° по юго-западу страны.

Аномальная жара в прямом смысле испытывает белорусов на прочность.

Напомним, жара вызвала в Беларуси волну отравлений. Инфекционные отделения минских больниц каждый день принимают порядка 20 человек. В топе причин уже традиционно скоропортящиеся продукты: овощи, фрукты мясо и молоко. Если официальные торговые точки их качество гарантируют, то условия хранения продуктов на «стихийных рынках» не всегда соответствуют нормам. Как уберечь себя и своих близких от отравлений в мучительную жару – вы узнаете из видео.