3 августа исполнилось 10 лет со дня открытия Монумента Мужества и Скорби

Памятник расположен в одном из красивейших мест столицы - в Троицком предместье. В этот памятный день можно еще раз почтить память воинов-интернационалистов, не вернувшихся на Родину. Впрочем, в Беларуси их никогда и не забывали. Прошел митинг-реквием.

Место, где расположен этот удивительный мемориальный комплекс, в народе называют "Остров слез". Детище скульптора Юрия Павлова и группы столичных архитекторов впитало в себя столько людского горя, скорби, благодарности, что давно уже перестало быть просто памятником павшим воинам-интернационалистам. Это - место паломничества людей всех поколений, причем не только граждан Беларуси, всегда с почтением относившихся к своим солдатам, но и многочисленных гостей страны. Разумеется, бывают здесь и сами афганцы.

3 августа 1996 года прошло торжественное открытие мемориала. С тех пор не прошло и дня, чтобы здесь не лежали цветы и не горели свечи в часовне. Строили мемориал долго, с трудностями, на деньги, собранные со всего мира. Самая тяжелая часть работы выпала на долю железнодорожных войск Беларуси. "Этот памятник - место для воспитания нашей молодежи, наших воинов. Когда они приходят и видят, за что погибли наши солдаты, выполняя интернациональный долг, им прививается чувство патриотизма, долга, мужества, храбрости и героизма", - отметил начальник Департамента транспортных войск министерства обороны Беларуси Анатолий Степук.

Беларусь, отправившая на Афганскую войну более 30 тысяч своих солдат, не досчиталась 771 из них, многие вернулись инвалидами. Страна всегда помнит их и не забывает помогать их семьям. Так будет и впредь, а лучшее подтверждение вечной скорби о павших сынах - такие памятники и люди, которые бывают здесь не только в памятный день...

