29 января Академии управления при Президенте Республики Беларусь исполнилось 20 лет

По случаю праздника в Академии проходит торжественное собрание, на котором подводят итоги работы вуза и награждают лучших. Коллектив Академии поздравил глава государства.

В послании Александр Лукашенко отметил, что вузу принадлежит ведущая роль в реализации кадровой политики страны. В его стенах формируется управленческая элита государства, от профессионализма и творческой энергии которой зависят динамика развития Беларуси и рост благосостояния ее граждан.

Отметим, сегодня Академия управления входит в число наиболее престижных учебных заведений страны. С момента основания ее выпускниками стали более 70 тысяч студентов и слушателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Многие из них теперь – видные государственные деятели и известные люди не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Среди преподавателей вуза – ученые, руководители и специалисты министерств и ведомств, Конституционного и Хозяйственного судов, таможенных органов, Комитета государственного контроля и депутаты Национального собрания.

В списке партнеров Академии – передовые учреждения образования России, Украины, Китая, Болгарии, Венесуэлы, Кубы, Литвы, Германии, Чехии, Армении и других стран.

Анатолий Моразевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Достойные управленцы не только повышают свою квалификацию, но и готовят молодых управленцев.

Николай Щекин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Академия управления готовит, действительно, начиная от министров, заканчивая простыми специалистами в районах, на местах. Всех тех, кто служит государству.