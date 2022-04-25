29 населённых пунктов и две недели в пути. В Могилёве стартовал молодёжный проект «Дорогами памяти и славы»

Новости Беларуси. 29 населенных пунктов и две недели в пути. В Могилеве стартовал молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три автобуса, два из которых – это музеи на колесах, проедут по маршруту длиною 1 500 километров – от Хотимска до Могилева. По пути следования участники вместе с местными жителями заложат парки, посетят места боевой славы и задумаются над уроками прошлого. В программе концерты, флешмобы, тематические диалоги и полевая кухня.

Елизавета Гладковская, жительница Могилева:

Конечно, немного волнительно, мы отправляемся на две недели. Очень интересно узнать всякие исторические места, побывать, узнать что-то новое. Плюс это молодежный проект – получить новые эмоции.

Ксения Черепко, жительница Осиповичей:

Мы побываем в 23 районах Могилевской области, узнаем много нового. Вообще, у этой поездки очень глубокий смысл, но больше всего я жду встречу со своим родным городом – Осиповичи.

Проводить участников акции в дорогу пришли почти 4 000 человек. Перед стартом на площади развернули флаг Беларуси, а первыми на трассу выехали ретромашины. «Дорога памяти» открыта, к движению автоколонны может присоединиться каждый желающий. Только сегодня помимо стилизованной колонны из Могилева к первой точке маршрута отправились еще несколько десятков машин.