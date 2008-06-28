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29 июня временно изменяется движение транспорта

28 июня 2008 16:49
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В связи с проведением физкультурно-спортивного праздника, в период с 8-30 до 15-30 закрывается движение всех видов транспорта на некоторых участках дорог.В частности, по улице Ленина (от проспекта Независимости), путепроводу через улицу Немига, проспекту Победителей (до улицы Орловской), улице Интернациональной (участок Энгельса-Комсомольская), улице Мельникайте (участок Заславская-Победителей), проспекту Машерова (участок Заславская-Старовиленский тракт), улице Гвардейской (участок Машерова-Победителей), улице Саперов (участок Тимирязева-Победителей).
# общество

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