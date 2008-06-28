29 июня в Минске пройдет большой физкультурно-спортивный праздник

Он посвящен Дню Независимости и Дню молодежи. Целый день специалисты Администрации Президента, министерств и ведомств будут демонстрировать силу физическую и силу духа.

На трассу выйдет и глава государства Александр Лукашенко. Стрит-бол, перетягивание каната, спортивная сауна, скоростное катание на роликах. У каждого белоруса появится возможность открыть свой путь к оздоровлению.

Около 2 тысяч спортсменов и тех, кто считает спорт неотъемлемой составляющей своей жизни, соберутся завтра на спортивном празднике в столице. С 9 утра проспект Победителей превратится в настоящую беговую дорожку. Здоровое воскресенье начнется с массового забега детей и подростков на роликовых коньках у Дворца спорта. Впрочем, оздоровляться завтра будет кто как горазд. В ход пойдут и велосипеды, и байки, и байдарки, и каноэ. Но организаторы предупреждают, это лишь начало здорового марафона.

Призыв сменить каблуки на кеды, а галстуки на шорты должен подействовать. По прогнозам, завтра спортивный праздник соберет больше 16 тысяч зрителей. Свою физическую подготовку собираются продемонстрировать специалисты Администрации Президента, министерств и ведомств. Они ближе к обеду поборются за первенство на лыжеролерной трассе.



К физкультурно-спортивному празднику почти все готово. Призы уже дожидаются своих победителей, а трассы гонщиков. Синоптики на завтра обещают без осадков, а значит, праздник состоится.