29 308 человек было осуждено в Беларуси за шесть месяцев 2010 года

Осуждение с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением его и осуждение без назначения наказания были применены только менее чем к двум тысячам.

Сегодня на пленуме Верховного Суда Республики Беларусь будет обсуждена практика применения судами страны осуждения с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением его и осуждения без назначения наказания. На Пленуме предполагается ориентировать суды на более широкое применение альтернативных наказанию мер уголовной ответственности. В прошлом году в Уголовный кодекс были приняты поправки, позволяющие применять отсрочку исполнения наказания при ненасильственном преступлении при полном возмещении обвиняемым причиненного им вреда, пишет «Р».