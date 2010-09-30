Прямой эфир

29 308 человек было осуждено в Беларуси за шесть месяцев 2010 года

30 сентября 2010 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Осуждение с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением его и осуждение без назначения наказания были применены только менее чем к двум тысячам.

Сегодня на пленуме Верховного Суда Республики Беларусь будет обсуждена практика применения судами страны осуждения с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением его и осуждения без назначения наказания. На Пленуме предполагается ориентировать суды на более широкое применение альтернативных наказанию мер уголовной ответственности. В прошлом году в Уголовный кодекс были приняты поправки, позволяющие применять отсрочку исполнения наказания при ненасильственном преступлении при полном возмещении обвиняемым причиненного им вреда, пишет «Р».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Начинается сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси
30 сентября 2010 06:56

Начинается сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси

30 сентября 2010 06:54

Временные ограничения в движении возле минского стадиона «Динамо» 30 сентября

30 сентября 2010 06:42

В минском Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии объявлена Новенна