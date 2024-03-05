284 человека получили белорусское гражданство – указ Президента

В белорусское гражданство приняты 284 человека, в том числе 28 несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо выходцев из Украины, среди тех, кто на этот раз получит белорусский паспорт, прибывшие из 23 стран. В их числе Армения, Вьетнам, Грузия, Египет, Латвия, Ливан, Молдова, Эстония и другие. Одновременно главой государства принято решение об отклонении ряда заявлений в отношении лиц, неоднократно нарушавших законодательство нашей страны за время проживания.