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284 человека получили белорусское гражданство – указ Президента

05 марта 2024 19:52
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В белорусское гражданство приняты 284 человека, в том числе 28 несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

284 человека получили белорусское гражданство – указ Президента-1

Помимо выходцев из Украины, среди тех, кто на этот раз получит белорусский паспорт, прибывшие из 23 стран. В их числе Армения, Вьетнам, Грузия, Египет, Латвия, Ливан, Молдова, Эстония и другие. Одновременно главой государства принято решение об отклонении ряда заявлений в отношении лиц, неоднократно нарушавших законодательство нашей страны за время проживания.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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