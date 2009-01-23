28 школ Беларуси закрылись на карантин в связи с ростом заболеваемости

Так, в Брестской области занятия приостановлены в четырех учебных заведениях, Витебской – в 11-ти, Гродненской – в 10-ти, в Минской – пока в двух и в Гомельской – одной школе. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу перешагнули Гродно и Лида. В контрольных городах республики отмечено трехкратное превышение среднего уровня заболеваемости. Здесь, а также в Шарковщинском районе Витебской области, в Гродненском, Новогрудском и Лидском районах Гродненщины введены противоэпидемические мероприятия.