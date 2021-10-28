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28 октября пройдёт совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Кто выступит на площадке?

28 октября 2021 06:35
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Новости Беларуси. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 28 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие встречи в Овальном зале традиционны. В них также принимают участие члены правительства.

28 октября пройдёт совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Кто выступит на площадке?-1

Такая форма взаимодействия – один из элементов парламентского контроля. На одной площадке депутаты и сенаторы имеют возможность в формате прямого диалога задать актуальные вопросы вице-премьерам, министрам и получить исчерпывающие ответы. В частности на заседании выступит заместитель премьер-министра Юрий Назаров. Его доклад будет посвящен результатам работы промышленного, нефтехимического, энергетического комплексов и перспективам развития этих сегментов экономики. Добавим, подобные встречи – своего рода отчет о проделанной работе правительства. Здесь обсуждаются наиболее важные вопросы социально-экономического развития страны.

# Государственная политика # общество # Юрий Назаров # Фотофакт

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