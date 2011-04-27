28-ой cотрудник «France Telecom» покончил жизнь самоубийством

Перед местным отделением предприятия в пригороде Бордо самосожжение совершил 57-летний сотрудник.

Это уже 28 случай суицида за последние полтора года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В 2011 году был зафиксирован один случай самоубийства сотрудника компании, в 2010 - 27 самоубийств и 16 попыток суицида.

France Telecom - крупнейшая телекоммуникационная компания Франции. Ранее France Telecom была государственной, но в 2004 году государство продало часть своего пакета. В компании работает более 100 тысяч сотрудников. Они после приватизации и реструктуризации компании, по словам лидеров профсоюзов, находятся в состоянии стресса.