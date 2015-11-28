28 ноября чиновники всех уровней отвечали на вопросы прямой телефонной линии

Новости Беларуси. Как получить арендное жилье или решить проблемы с отоплением. На вопросы отвечают чиновники всех уровней. Прямые телефонные линии уже ставшие традиционными продолжают свою работу.

До недавнего времени прогулки для Зинаиды Федоровны были непростым испытанием. Ведь спустить тяжелую инвалидную коляску по лестнице довольно сложно. Женщина редко бывала за пределами квартиры.

С просьбой о помощи жители дома обратились на прямую телефонную линию. С появлением пандуса подниматься по лестнице стало гораздо удобнее.

Зинаида Евхута:

Буду выезжать, буду дышать.

Александр Евхута:

Как обратились, сделали пандус. Сейчас уже нормально спускаемся без проблем.

Субботнее утро - на связи чиновники всех уровней. Прямые телефонные линии, уже ставшие традиционными. Чтобы задать вопрос или решить проблему, достаточно сделать один звонок. Как видим, минчане активно пользуются такой возможностью.

Можно ли получить арендное жилье и как будет развиваться город. Минчан волнуют самые разные темы. За субботнее утро поступило чуть больше 40 звонков. Традиционно лидирует тема ЖКХ. Однако наметилась новая тенденция. Жаловаться стали меньше и все чаще звонят, чтобы проконсультироваться.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сейчас, в частности, порядка 100 квартир тоже распределяется, подается заявление, но надо понимать, что, конечно, эти квартиры предоставляются из поданных заявлений в соответствии с очередностью.

А это уже Пуховичский район. Благодаря работе прямых линий Светлана Николайчик может спокойно приезжать на дачу. Раньше здесь вместо съезда была яма, которую весной затапливало. После обращения в облисполком, неровность засыпали и теперь без проблем можно и пройти, и проехать.

Светлана Николайчик, дачница:

Я не боюсь теперь в любую погоду. Я приезжаю на дачу, выезжаю. Спасибо, проблема решена, я довольна.

Впрочем, сейчас таких звонков в Миноблисполком поступает все меньше. Дачный сезон закончился. Зато среди тех, кто сегодня обращается за помощью – в основном горожане. Некоторым помогают почти сразу.

Игорь Макар, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:

Часть вопросов, которые сегодня поступают, они могли бы решиться на месте в районах. Поэтому сегодня оперативно по трудоустройству вышел на председателя райисполкома и человек в течение полчаса был трудоустроен на работу. Хотя, как он говорит, уже более полугода не мог устроиться.

Конечно, не все вопросы можно решить так быстро. Но чиновники обещают - будет услышан каждый позвонивший. Ведь за время работы прямых телефонных линий тысячи просьб и проблем белорусов не остались без внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.