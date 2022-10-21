28 новых пожарных автоцистерн переданы в подразделения МЧС

Новости Беларуси. Более сотни единиц аварийно-спасательной техники по решению главы государства поступит в 2022 году в подразделения по чрезвычайным ситуациям. Ключи от первой партии вручили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 новых автоцистерн отечественного производства отправятся в столичное и областные управления МЧС, а также в отряд спецназначения «Зубр». К слову, белорусский производитель – сегодня лидер на постсоветском пространстве по изготовлению современной пожарной аварийно-спасательной техники. Отмечены высокая проходимость машин и их оснащение.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Современная автоцистерна оснащена большим объемом огнетушащей жидкости, в первую очередь это 5 тонн, 10 тонн жидкости, которая позволяет автономно, вдали от водоисточников решать задачи по тушению пожаров. Кроме того, аварийно-спасательное оборудование, которое есть в эксплуатации наших пожарных, спасателей, позволяет заниматься не только тушением пожаров, но и ликвидировать различные чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, связанные в первую очередь с угрозой жизни для людей.