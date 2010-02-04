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28 минчан погибли на рабочем месте в 2009 году

04 февраля 2010 19:40
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Сегодня в Минске озвучили печальную статистику.

28 минчан погибли и почти 200 получили увечья в минувшем году, находясь на рабочем месте.

Минские власти инициирует ужесточение ответственности руководителей предприятий, допустивших гибель или травмирование своих работников. С этой целью разрабатывается Программа по улучшению условий и охраны труда в организациях до 2015 года.

Сегодня больше всего несчастных случаев — в строительной сфере, в промышленности и на транспорте. Так, в Минске участились факты падения с высоты строителей, которые не обезопасили себя страховочным поясом.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
— На 2009 и 2010 года первой причиной травматизма на рабочем месте выходит является человеческий фактор, а именно — несоблюдение пострадавшим правил, нахождение в нетрезвом состоянии. Хотя надо отметить, что количество смертей уменьшилось, но несколько возросло по тяжелым несчастным случаям.

28 минчан погибли на рабочем месте в 2010 году
# общество # Образование

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