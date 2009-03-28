28 марта ровно на 60 минут в Беларуси погасли огни

Страна приняла участие в акции «Час Земли».

О своей готовности поддержать «Час Земли» заявил департамент по энергоэффективности Госстандарта, а также крупны промышленные предприятия, учебные заведения и общественные организации Республики.



Более миллиарда человек в 80-ти странах мира продемонстрировали обеспокоенность изменением климата. Первым делом «конец света» наступил в Австралии. Следом темнота накроет Пирамиды в Египте, Эйфелеву башню в Париже, Акрополь в Афинах, статую Христа в Рио-де-Жанейро. Белокаменная на час с космоса тоже местами будет выглядеть полярно белому. Около 20 зданий останутся без подсветки – мэр Москвы Юрий Лужков собственноручно опустит вселенский рубильник. И уже через час тень «армагедона понарошку» затронет и Беларусь.



Николай Свирид ни за что на свете не допустит, чтобы этот самый свет погас даже на час. И дневной и ночной дозор в одном лице на стороне светлых сил, поэтому на улицах Минска никакого затмения ни один столичный фонарь не претерпит. Спасение мира, считает хранитель света, дело добровольное. Николай СВИРИД, начальник оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»: «Я думаю, что если жители Минска отключат свет в квартирах – это будет экономия раз в 100 больше, нежели мы отключим наружное освещение».



Мингорсвет отказался светиться в глобальном флеш-мобе по мотивам безопасности здоровья граждан. А вот здание-светило Беларуси – Национальная библиотека – подписалась под земным движением тени. Минус один киловатт значит плюс экологии Земли – белорусский алмаз выключением знаменитого светодиодного декора на час сэкономит 2 киловатта – это 640 рублей. Но дело не в цене – знание – сила. Национальная библиотека солидарна с инициаторами погружения мира во тьму – ведь все человечество обеспокоено выбросами парниковых газов в атмосферу и изменением климата на Земле, а вот час темноты на планете поможет человечеству спастись. Поэтому со всеми в том же месте - в тот же час.



«Час Земли» – акция Всемирного фонда дикой природы. Она начнется в 20:30 и закончится через час. Участие в движении темных сил – дело личное и инициатива частная. Только в темный час надо помнить не только о светлом будущем, но и том, что включение всех лампочек в одночасье – великое напряжение для электростанций планеты.