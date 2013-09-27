28 и 29 сентября в Беларуси ожидаются заморозки до -3 градусов, туманы и кратковременные осадки

Новости Беларуси. Водителям в ближайшие дни стоит быть осторожными, особенно на загородных дорогах. Ожидаются сложные погодные условия.

Выходные встретят белорусов заморозками: ночью местами до -3 градусов. По утрам ожидаются туманы. Осадки синоптики обещают кратковременные.

По предварительным прогнозам, холодная погода продержится большую часть следующей недели. В Минске так холодно в это время бывает раз в 10 лет. Такой температурный фон на несколько градусов холоднее климатической нормы и более соответствует второй половине октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.