28 февраля Гомель получил статус культурной столицы Беларуси и СНГ 2011 года

Такого звания город над Сожем удостоен по праву. На территории региона более двух тысяч памятников. И в этом году здесь пройдет более сотни культурных мероприятий.

Гомельские площади и улицы стали дважды столичными. И если о статусе культурной Минска было известно уже давно, то новость о том, что Гомель станет еще и культурной столицей Содружества Независимых Государств, стала известна совсем недавно.

В торжественной обстановке город получил соответствующие сертификаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это не просто громкий титул, но конкретная программа с конкретным же финансированием.

За счет Союзного государства в этом году в Гомеле реализуют более 150 значимых культурных проектов. Фестивали, концерты, выставки. И это лишь дополнение к плану, разработанному в самом городе. За год уровень культурных событий планируется поднять до мирового.

Олег Пролесковский, Министр информации Республики Беларусь:

Первый, пилотный проект доверен Беларуси. Это очень важно. Подчеркивает наши заслуги и отношение нашего Президента к нашей спадчыне. Очень много сделано. И мы первыми в Содружестве стартуем с такой инициативой.

По замыслу программа «Культурных столиц» призвана активизировать культурные процессы на постсоветском пространстве. Одновременно должны укрепиться экономические и политические связи.

Армен Смбатян, исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ:

Счастье – понимать и любить соседа. А еще важно другим странам представить этот город, который существует, со своим населением, со своей культурой.

Свою культурную экспансию город над Сожем уже начал. Две выставки о культуре древнего города уже открылись в Минске и Витебске. На очереди – российский Армавир.

В самом же Гомеле 28 февраля представили сразу несколько художественных экспозиций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Первой стала выставка выдающегося белорусского пейзажиста Витольда Белыницкого-Бирули.

Владимир Прокопцов, директор национального художественного музея Беларуси:

Белыніцкі сёння фактычна адкрыў культурную сталіцу Садружнасці ў Гомеле. И гэта гонар для нас.

По сути, в Гомеле положено начало крупнейшего проекта, призванного сплотить огромное евразийское культурное пространство.

Уже в марте эстафету подхватит российский Ульяновск, ему также будет присвоено почетное звание. В будущем программа «Культурные столицы» охватит все государства содружества.