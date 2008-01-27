27 января отмечается День белорусской науки

Прошедший год принес отечественной науке более 1,5 тысяч ноу-хау. Разработки белорусских ученых все чаще находят практическое применение. Многие из них оказались востребованы за рубежом. Только в 2007 году в Национальной Академии наук заработали более 16,5 миллионов долларов.



В этом году ученые планируют повысить наукоемкость производств и максимально приблизиться к самоокупаемости.



Открытие белорусских ученых вполне может совершить революцию в лечении рака. Лазерный термооптический микроскоп способен за полчаса вначале определить, а затем и уничтожить раковые клетки, не повредив при этом здоровые.