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27 января отмечается День белорусской науки

27 января 2008 15:26
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Прошедший год принес отечественной науке более 1,5 тысяч ноу-хау. Разработки белорусских ученых все чаще находят практическое применение. Многие из них оказались востребованы за рубежом. Только в 2007 году в Национальной Академии наук заработали более 16,5 миллионов долларов.

В этом году ученые планируют повысить наукоемкость производств и максимально приблизиться к самоокупаемости.

Открытие белорусских ученых вполне может совершить революцию в лечении рака. Лазерный термооптический микроскоп способен за полчаса вначале определить, а затем и уничтожить раковые клетки, не повредив при этом здоровые.
# общество

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