Прямой эфир

27 июня стартует XI Форум регионов Беларуси и России

27 июня 2024 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Древний Полоцк, молодой Новополоцк и праздничный Витебск принимают XI Форум регионов Беларуси и России. Он начинается сегодня, 27 июня, и будет работать два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 июня стартует XI Форум регионов Беларуси и России-1

Уникальность партнерства наших стран в том, что с самого начала оно строится на основе самодостаточности экономических связей, обеспечения технологического суверенитета. На максимальное использование этого преимущества ориентирует Александр Лукашенко.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин убежден: такие форумы вносят существенный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Одна из особенностей этой встречи в том, что даты ее проведения почти совпадают с 1050-летием Витебска и 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

27 июня стартует XI Форум регионов Беларуси и России-4

Организаторы, Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России, уверены: это поможет раскрыть социокультурный и экономический потенциал. Ключевая тема масштабного мероприятия – роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. В Беларуси руководители и представители 60 регионов России. Ожидается, что будет подписано 165 соглашений и более 100 контрактов на 30 миллиардов российских рублей.

# Беларусь-Россия # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как очистить дом от плохой энергии? Рассказала мастер эзотерических практик
26 июня 2024 18:50

Как очистить дом от плохой энергии? Рассказала мастер эзотерических практик

Под одной крышей. Могут ли супруги жить вместе после развода?
26 июня 2024 18:45

Под одной крышей. Могут ли супруги жить вместе после развода?

Что делать бывшим супругам, вынужденным жить в одной квартире? Советы энерголога
26 июня 2024 18:44

Что делать бывшим супругам, вынужденным жить в одной квартире? Советы энерголога