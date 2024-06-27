27 июня стартует XI Форум регионов Беларуси и России

Древний Полоцк, молодой Новополоцк и праздничный Витебск принимают XI Форум регионов Беларуси и России. Он начинается сегодня, 27 июня, и будет работать два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность партнерства наших стран в том, что с самого начала оно строится на основе самодостаточности экономических связей, обеспечения технологического суверенитета. На максимальное использование этого преимущества ориентирует Александр Лукашенко.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин убежден: такие форумы вносят существенный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Одна из особенностей этой встречи в том, что даты ее проведения почти совпадают с 1050-летием Витебска и 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.