27 июля в истории Беларуси

1589 году король Жигимонт III Ваза издал грамоту на назначение архимандрита Минского Вознесенского монастыря Михаила Рогозы на Киевскую митрополию.

1812 год – Комиссия временного правления Минска реорганизована в Совет администрации Минского департамента с отделами: продовольствия, полиции, финансов.

1812 год – в бою около города Кобрина российские войска одержали победу над французскими войсками генерала Ж.Ренье (в честь победы в Кобрине установлен памятник).

1824 год – началось строительство Августовского канала, памятника гидротехнического строительства в Гродненском районе Беларуси и Подляском воеводстве Польши. Строительство завершено в 1839 году. Сохраняется как исторический памятник, является рекреационно-туристическим объектом.

1914 год – объявлено о прекращении банками размена бумажных денег на золото.

1922 год – в Брюсселе основан Международный географический союз.

1946 год – указом Президиума Верховного Совета БССР были уточнены полномочия народных судов. Они обязаны были рассматривать все дела по возникшим в гражданских отношениях спорам.

1982 год – в Минске состоялся «Марш мира-82», проходивший по маршруту Стокгольм-Минск-Москва.

1990 год – провозглашена Декларация о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики. С 1991 года – Республика Беларусь.

1993 год – в Гданьске (Польша) открыто Генеральное консульство Республики Беларусь.