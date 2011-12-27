27 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Туркменистана

Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, главы государств обменялись мнениями о ходе строительства горно-обогатительного комбината на Гарлыкском месторождении калийных солей, поставке белорусской техники в Туркменистан, реализации строительных проектов, сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров.

Особое внимание президенты уделили активизации взаимной торговли. Как положительный факт было отмечено, что, по сравнению с прошлым годом, товарооборот между странами вырос более чем в три раза.

Гурбангулы Бердымухамедов также заявил, что белорусской стороне будут предоставлены еще большие возможности для реализации на территории Туркменистана различных перспективных проектов. Речь также шла о строительстве новых заводов, жилых поселков, мостов и других объектов инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо отметить, что в 2011-м главы государств активно общались друг с другом как в многостороннем, так и двустороннем формате. Сегодняшний разговор проходил в теплой дружественной атмосфере, характеризующей состояние двусторонних отношений в целом.