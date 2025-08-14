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26 журналистов со всей Беларуси участвуют в тактико-специальных учениях «Военкор-2025»

14 августа 2025 06:34
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Стрелять без промаха! 13 августа завершился третий день тактико-специального учения «Военкор-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспонденты вышли на огневые рубежи, чтобы поразить мишени из всех видов стрелкового оружия и гранатометов. Также отработали тактические действия, в том числе на бронетранспортерах.

26 журналистов со всей Беларуси участвуют в тактико-специальных учениях «Военкор-2025»-2

Александр Никифоренко, участник тактико-специального учения «Военкор-2025»:
Сегодня мы прибыли на свое стрельбище. Здесь разбились по группам. Наша группа отрабатывает сначала стрельбу в одиночном режиме, в автоматическом режиме из автомата Калашникова АК-74. После инструктажа, конечно же. Потом из РПК, ручного пулемета Калашникова. 

26 журналистов со всей Беларуси участвуют в тактико-специальных учениях «Военкор-2025»-4

Алеся Гурин, участница тактико-специального учения «Военкор-2025»:
Стреляли из ПКМ, стреляла в принципе впервые. Очень смешанные эмоции, смешанные ощущения. Очень интересно, на самом деле, когда ты оказываешься в такой обстановке, в такой атмосфере и пробуешь все сам.

Программа ближайших дней не менее интенсивная – участники займутся медицинской подготовкой, отработают инженерные навыки, изучат рукопашный бой и самооборону, а также основы военной топографии и связи. Тактико-специальное учение проводится в пятый раз. В 2025 году участвует 26 корреспондентов со всей страны. Каждый получит сертификат о прохождении спецподготовки.

# СМИ Беларуси

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