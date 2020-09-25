26 сентября жителей Минска приглашают на субботники по месту жительства

Новости Беларуси. Минчан 26 сентября приглашают на субботники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они пройдут по месту жительства. На придомовых территориях коммунальщики вместе с добровольцами будут убирать от листвы и мусора газоны, удалять поросль, обрезать кустарники.