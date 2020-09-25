Прямой эфир

26 сентября жителей Минска приглашают на субботники по месту жительства

25 сентября 2020 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчан 26 сентября приглашают на субботники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

26 сентября жителей Минска приглашают на субботники по месту жительства-1

Они пройдут по месту жительства. На придомовых территориях коммунальщики вместе с добровольцами будут убирать от листвы и мусора газоны, удалять поросль, обрезать кустарники.  

26 сентября жителей Минска приглашают на субботники по месту жительства-4

Некоторые ЖЭУ также займутся наведением порядка в подъездах и подвалах. Всем желающим предоставят необходимый инвентарь. Субботник начнется в 9 утра. Также в районах продолжат благоустраивать зеленые зоны и поймы рек и водоемов.  

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса
25 сентября 2020 14:26

В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса

Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»
25 сентября 2020 14:19

Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»

«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию
25 сентября 2020 14:11

«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию