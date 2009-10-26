26 октября - самый бесполезный для работы день в 2009 году

26 октября день - самый малопродуктивный с точки зрения работы за весь год, выяснилось в ходе проведенного в Великобритании исследования.

Производительность на текущей неделе упадет на 50%, поскольку из-за приближения зимы сотрудники впадают в депрессию, хуже справляются со своими обязанностями или вовсе игнорируют работу, пишет NEWSru.com со ссылкой на The Daily Telegraph.

52% опрошенных британцев признали, что в понедельник, 26 октября, им будет трудно справиться со своим обычным объемом работы, выяснила компания Promotur, опросившая 2 тыс. работающих граждан. 8% и вовсе не пошли на работу, сказавшись больными.

«Зимняя хандра - это не шутка, - прокомментировал накануне доктор Кристиан Джессен, врач и телеведущий. - Она способна влиять на ваши рабочие показатели, мешая сконцентрироваться и заниматься обычной рутиной, может сказываться на ваших отношениях, снижая либидо, и на общественной жизни, делая вас раздражительным и асоциальным».

Ощущение усталости и депрессии при наступлении зимы связано с недостатком света, поясняет Джессен. Во многих случаях это серьезно сказывается на работоспособности граждан: по данным врача, в Великобритании 2 млн таких «проблемных» людей. «Лучшее лечение - это получать больше света», - отмечает доктор.

В прошлом году британские психологи подсчитали, какой день в году самый счастливый. Оказалось, что это 20 июня - самый длинный световой день. В 2007 году британцы вычислили и самый депрессивный день - он пришелся на 22 января.