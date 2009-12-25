26-летняя Алекса Чанг стала cамой стильной женщиной мира

Журнал Vogue назвал 20 самых стильных женщин мира. В престижный список попали актрисы, фотомодели, певицы и жены президентов.

Сразу после Чанг в списке значится французская актриса Одри Тоту, звезда фильма "Амели". На третьем месте - Сара Джессика Паркер, сыгравшая главную героиню в популярном сериале и фильма "Секс в большом городе". В пятерку также попали певицы Шерил Коул и Денни Миноуг.

Места с шестого по девятое достались популярным актрисам, из которых наиболее знакомой русскому зрителю, пожалуй, является Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в фильмах о Гарри Поттере. На 14-й строчке, по версии журнала Vogue, оказалась первая леди США Мишель Обама. Еще одна жена президента - французского - Карла Бруни-Саркози заняла 19-е место. А обладательнице титула "Самая сексуальная женщина мира" Анджелине Джоли досталось 16-е место.