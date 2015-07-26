26 июля в Беларуси ожидаются грозы, град и порывистый ветер

Новости Беларуси. Беларусь во власти непогоды. Ещё накануне, 25 июля, синоптики распространили штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности объявлен в связи с небывалой жарой по югу, грозами, градом и порывистым ветром в большинстве районов. До этого на уходящей неделе в Гомельской и Минской областях были обесточены сотни населённых пунктов. Причиной стали грозы и шквалистый ветер. 26 июля ситуация повторяется — ливень уже освежил изнывающий от жары Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем температура воздуха в отдельных регионах сохраняется экстремально высокой. В восточной части Минской области +32°С. В Гомельской зной 26 июля раскалит термометры до +35°С.