2,5 тысячи белорусов ежегодно умирают от отравления алкоголем

И запрет на распитие пива в общественных местах, возможно, поможет изменить ситуацию. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Олег Пекарский.

Ограничения в потреблении слабоалкогольных напитков на улице в силе уже неделю. И от штрафа в 280 тысяч рублей теперь можно скрыться только в местах, специально отведенных для распития алкоголя. Сориентироваться и их организовать – это уже дело сферы торговли.

Олег Пекарский, первый заместитель министра – начальник криминальной милиции МВД республики Беларусь:

– Когда будет достаточное количество мест, где бы молодые люди, и вообще наши граждане, могли бы отдохнуть и выпить слабоалкогольные напитки, то, в принципе, проблема по употреблению алкоголя на улицах, в частности пива, отпадет сама собой. На это, я думаю, потребуется незначительное время.