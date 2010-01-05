25 тысяч пачек конфискованных сигарет уничтожили на полигоне в Колядичах

Под гусеницы попали в основном российские и украинские брэнды. Есть и отечественные, но их процент в незаконном обороте традиционно невелик.

Двадцать пять тысяч пачек не смогли добраться до Евросоюза — попали под бульдозер белорусской таможни.

Сергей Прудниченко, заместитель начальника управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями ГТК Республики Беларусь:

Сигареты в основном перемещаются транзитом из России, Украины в страны Балтии и далее следуют в Европу. И, конечно, мечта любого контрабандиста – чтобы его товар попал в Великобританию, потому что у нас одна пачка сигарет стоит примерно один доллар, а там аналогичный товар – до восьми фунтов стерлингов.

Теневой сигаретный траффик через республику постоянно растет. В основном на незаконном транзите попадаются лжебизнесмены из стран-соседей. По сравнению с 2008-м, в прошлом году у них изъяли в четыре раза больше табака. Сегодня показательно ушел под землю конфискат на 32 миллиона. Гора сигарет накопилась в Таможенном комитете за полгода и состояла из сотен мелких конфискованных партий. Отдельно отправить на экспертизу каждую такую партию – слишком накладно. Уничтожить и проще и дешевле.

До сих пор встречается на рынках и контрафакт – подделка. Производственную линейку сигарет за полтора миллиона долларов позволит себе не каждый «подпольщик». Купленную дозу никотина можно проверить на качество. Внушительная часть теневого табачного рынка крутится практически вручную. Выдает кустарный продукт неплотная упаковка и поддельный акциз. Без спецтехники не удастся вытеснить и фирменный логотип на фольге внутри пачки.

Сергей Прудниченко, заместитель начальника управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями ГТК Республики Беларусь:

Есть такие особенности, как качество папиросной бумаги. Фильтр должен составлять ровно 20 миллиметров. Ну а содержание смол и других вредных веществ можно определить только в лабораторных условиях.

С поддельными сигаретами сегодня борются в прямом смысле слова всем миром. Крупнейшие компании-производители работают в связке с таможенными комитетами. И зарывать топор войны с контрабандистами никто не собирается.