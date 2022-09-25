Прямой эфир

25 сентября в Беларуси отмечается День машиностроителя

25 сентября 2022 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 25 сентября отмечают те, кто во многом определяет динамику и качество промышленного роста страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

25 сентября в Беларуси отмечается День машиностроителя-1

День машиностроителя – повод говорить об успехах. Несмотря на сложные геоэкономические условия, демонстрируется достойный результат: отрасль динамично развивается, осваиваются новые рынки сбыта, идет модернизация. МАЗ, МТЗ, БелАЗ – всемирно известные бренды. Наши компании поставляют продукцию в 140 стран.  

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Макей на трибуне ООН: «Санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов»
25 сентября 2022 07:51

Макей на трибуне ООН: «Санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов»

Правила ухода за осенним цветником: как подрезать растения и чем их поливать
25 сентября 2022 07:19

Правила ухода за осенним цветником: как подрезать растения и чем их поливать

Выжила после расстрела и всё равно рвалась в бой. Каким был боевой путь Софьи Капустик?
24 сентября 2022 20:52

Выжила после расстрела и всё равно рвалась в бой. Каким был боевой путь Софьи Капустик?