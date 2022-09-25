25 сентября в Беларуси отмечается День машиностроителя

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 25 сентября отмечают те, кто во многом определяет динамику и качество промышленного роста страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профессиональный праздник 25 сентября отмечают те, кто во многом определяет динамику и качество промышленного роста страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День машиностроителя – повод говорить об успехах. Несмотря на сложные геоэкономические условия, демонстрируется достойный результат: отрасль динамично развивается, осваиваются новые рынки сбыта, идет модернизация. МАЗ, МТЗ, БелАЗ – всемирно известные бренды. Наши компании поставляют продукцию в 140 стран.