25 новых рекламных конструкций появятся на трассе около Национального аэропорта "Минск"

Такое решение принято сегодня на заседании столичного исполкома. Напомним, вопрос крайней недостаточности рекламы на этой магистрали обсуждался месяц назад в Правительстве. В частности, речь шла о создании более благоприятных условий для инвестирования в рекламный бизнес и дано поручение разработать схему установки новых конструкции. Сегодня решено, что стоять они будут через каждые 500 метров. Их профинансирует Мингорисполком. Желающие попасть на это рекламное поле уже найдены.