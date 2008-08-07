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25 новых рекламных конструкций появятся на трассе около Национального аэропорта "Минск"

07 августа 2008 13:40
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Такое решение принято сегодня на заседании столичного исполкома. Напомним, вопрос крайней недостаточности рекламы на этой магистрали обсуждался месяц назад в Правительстве. В частности, речь шла о создании более благоприятных условий для инвестирования в рекламный бизнес и дано поручение разработать схему установки новых конструкции. Сегодня решено, что стоять они будут через каждые 500 метров. Их профинансирует Мингорисполком. Желающие попасть на это рекламное поле уже найдены.
# общество

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