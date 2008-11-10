2,5 миллиона белорусских юношей и девушек отпразднуют сегодня Всемирный день молодежи
Это — четверть населения страны и государство уделяет большое внимание подрастающему поколению, развитию молодёжного движения.
Уделяется внимание и социальным вопросам — занятости, жилищному строительству, проблемам студенчества, формированию здорового образа жизни и другим молодёжным вопросам. Так, на реализацию проектов госпрограммы "Молодёжь Беларуси" в этом году выделено свыше миллиарда рублей. По сравнению с минувшим годом финансирование увеличено на 20%.