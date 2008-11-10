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2,5 миллиона белорусских юношей и девушек отпразднуют сегодня Всемирный день молодежи

10 ноября 2008 08:39
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Это — четверть населения страны и государство уделяет большое внимание подрастающему поколению, развитию молодёжного движения. Уделяется внимание и социальным вопросам — занятости, жилищному строительству, проблемам студенчества, формированию здорового образа жизни и другим молодёжным вопросам. Так, на реализацию проектов госпрограммы "Молодёжь Беларуси" в этом году выделено свыше миллиарда рублей. По сравнению с минувшим годом финансирование увеличено на 20%.
# общество

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