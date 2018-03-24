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25 марта в Беларуси ожидается потепление до +10°С

24 марта 2018 13:22
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Новости Беларуси. 25 марта в Беларуси прогнозируется потепление.  

По сведениям Белгидромета, в воскресенье температура воздуха может прогреться до +10°С. На большей части территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.  

Утром в некоторых районах может быть слабый туман, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер юго-западный. Ночью слабый, днём станет умеренным. По северу – порывистый.  

В ночное время суток столбик термометра опустится до -2… -8°С, по юго-востоку страны до -10°С. Днём температура поднимется до +4… +10°С.  

# общество # Погода в Беларуси

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