25 марта в Беларуси ожидается потепление до +10°С

Новости Беларуси. 25 марта в Беларуси прогнозируется потепление.

По сведениям Белгидромета, в воскресенье температура воздуха может прогреться до +10°С. На большей части территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром в некоторых районах может быть слабый туман, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер юго-западный. Ночью слабый, днём станет умеренным. По северу – порывистый.

В ночное время суток столбик термометра опустится до -2… -8°С, по юго-востоку страны до -10°С. Днём температура поднимется до +4… +10°С.