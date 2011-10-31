25-летний минчанин пытался похитить мемориальную доску стоимостью около 14 млн рублей с дома на улице Чеботарева

Молодой человек в свои годы уже восемь раз побывал за решеткой и, возвращаясь вечером с работы, решил вспомнить былое. Бронзовую доску он планировал сдать на металлолом.

Однако злоумышленнику сил хватило лишь на то, чтобы сорвать плиту, а далеко унести не удалось. Он спрятал добычу в куче листвы, чтобы завтра вернуться за ней на автомобиле. Однако преступным планам помешали сотрудники милиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, так как табличка стоила около 14 млн белорусских рублей. Ему сейчас грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.