25 государств заявили о себе на выставке "Книги Беларуси-2009"

Многостраничные достояния в белорусскую столицу везли не только из-за ближних границ, но и из Кубы, Венесуэлы и даже Индии. А почетным гостем стал Казахстан. Причем, на самой выставке иноземные гости не только листали и зачитывали, но даже ели блины. Сотни издателей и миллионы страниц на разных языках. К примеру, на стенде Германии – книга о России. А в "корейском" секторе – письмена из средневековых иероглифов. В таком раю для библиофила даже министр образования Александр Радьков попал в историю.