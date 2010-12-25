Прямой эфир

25 декабря богослужения по случаю Рождества проходят во всех костелах Беларуси

25 декабря 2010 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Рождество – один из важнейших христианских праздников. В Беларуси католики – вторая по количеству верующих конфессия.

В Минске центром торжеств стал Архи-кафедральный костел Пресвятой Девы Марии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А в Вилейке в костеле Воздвижения Святого Креста накануне ночью рождественскую службу провел Митрополит Тадеуш Кондрусевич. Обычно в эту ночь в храмах собираются тысячи людей.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Минске:
Мы вядзем канструктыўны, добры дялог. Атрымліваем пляцоўкі под будовы касцёлаў.
На сёняшні дзень будуецца касцел ў Серабранцы. Ён ужо добра збудаваны. Да завяршэння яшчэ нават працы, але справа дайшла да даху.
Таксама на 90% заложаны фундамент на Каменнай горцы.
Тут трэбы падзякаваць, што дзяржава дапамагае. 

С Рождеством католиков Беларуси поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси, где испокон веков бок о бок живут представители разных вероисповеданий, Рождество приобретает особый смысл как символ согласия и взаимопонимания между людьми. В такие дни мы особенно ясно осознаем, что мир и покой на родной земле зависят от нас самих. Только вместе, объединив усилия, мы сможем сохранить благополучие в общем белорусском доме, сделать его еще богаче и красивее, – говорится в поздравлении.

Рождественские традиции в Беларуси

# общество # Храмы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
24 декабря 2010 20:14

Медведев: При возникновении погромов, насилия милиции нужно было действовать более решительно

24 декабря 2010 19:37

Минск засиял новогодними огнями: в столице включили праздничную иллюминацию

А. Лукашенко: Вы лучше, чем взрослые, ответите на вопрос о любви к Родине
24 декабря 2010 18:57

А. Лукашенко: Вы лучше, чем взрослые, ответите на вопрос о любви к Родине