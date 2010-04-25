25 апреля в Беларуси - выборы в местные Советы

Активность желающих проголосовать выше, чем на предыдущих выборах в местные Советы. И это несмотря на то, что сейчас порог явки избирателей отменен, а значит выборы состоятся независимо от количества проголосовавших.
Завтра — основной день выборов депутатов местных Советов. Избиратели смогут прийти на участки и проголосовать с 8 утра до 8 часов вечера.
За ходом избирательной кампании следят наблюдатели. Они отмечают организованность, профессиональный подход избирательной комиссии, а также активную явку граждан.
Михаил Давыдов, наблюдатель:
Я видел, как члены избирательной комиссии подводили к стенду, рассказывали о том, какие представлены кандидаты. Однако не было никакой агитации за конкретного депутата.
Александр Мущинский, наблюдатель:
Для избирателей на стендах есть информация, с которой они могут ознакомиться и принять для себя решение. У меня замечаний и вопросов по поводу организации избирательного участка нет.