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25 апреля в Беларуси до +24°C и без дождей

24 апреля 2019 11:03
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Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси ожидается тёплая и малооблачная погода.  

Как сообщает Белгидромет, в четверг осадки не ожидаются, только в Брестской и Гродненской областях могут пройти дожди, но вероятность этого не превышает 5-10%.  

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в Минске и по западу страны прогнозируются порывы до 14 м/с.  

Ночью столбик термометра покажет +4…. +7°C, на западных территориях страны будет теплее – +8… +10°C. Днём воздух значительно нагреется. По всей Беларуси +20… +24°C.  

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# Погода в Беларуси # общество

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