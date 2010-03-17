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24 тысячи гектаров земель Минского района планируется включить в резерв пригорода столицы

17 марта 2010 15:42
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Сегодня на последней сессии Мингорсовета был представлен откорректированный генеральный план Минска.

Граница территорий перспективного развития определена впервые. Она установлена на рубеже 16 пригородных населённых пунктов. Причем, в новом проекте нашли своё отражение и предложения минчан.

Александр Петров, директор проектно-исследовательского КУП "Минскградо":
После застройки каменной горки и Лошицы, у нас остаётся только Северный. Но вся мощность Северного - это около двух миллионов квадратных метров. То есть за этот год с небольшим будет застроен и Северный. Мы рассматриваем, куда будет двигаться город. Пока определены первоочередными Щомыслица, уже делается проект застройки. Дехтярёвка, которой сделан уже детальный план, утверждается и тоже будет начинается там проект застройки. Так же в числе приоритетных рассматривалась Ельница.

# общество

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