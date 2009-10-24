24 октября – выходной на Байконуре

По печальной традиции 24 октября на космодроме Байконур будут прекращены все работы с ракетами-носителями и космическими аппаратами: в этот день в 1960 году во время подготовки к пуску ракеты на стартовой площадке произошел взрыв, заживо сгорели 57 военных и 17 гражданских специалистов, в том числе, первый главком ракетных войск маршал артиллерии Митрофан Неделин.

«Во время подготовки к пуску первой ракеты Р-16 произошло несанкционированное включение двигателя второй ступени ракеты, которое повлекло за собой взрыв и пожар. Тогда погибли 57 военных и 17 гражданских специалистов. Среди них был первый главком ракетных войск маршал артиллерии Митрофан Неделин», - приводит РИА Новости слова из сообщения Роскомоса.

Ровно в этот же день, спустя три года, при взрыве межконтинентальной баллистической ракеты на Байконуре погибло восемь человек. С тех пор 24 октября все запуски и операции с ракетами на космодроме не проводятся - Байконур чтит память ракетчиков, погибших при испытании ракетно-космической техники.

В этом году на космодроме Байконур работники предприятий космической отрасли, жители города, военнослужащие также примут участие в памятных мероприятиях у братской могилы, у мемориала и вечного огня на площадке 41 космодрома.

Памятные мероприятия в этот день запланированы и в Москве. Ветераны ракетных войск, руководители предприятий космической отрасли, космонавты возложат цветы к месту захоронения Митрофана Неделина у кремлевской стены.