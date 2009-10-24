24 октября – День рождения ООН

24 октября Организация Объединенных Наций отмечает свой день рождения. В этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.

По давно сложившейся традиции в День ООН принято говорить о достижениях и планах всемирной организации.

В своем обращении по поводу Дня ООН Генеральный секретарь Пан Ги Мун с гордостью отмечает, что Организация осуществляет самые крупномасштабные гуманитарные операции в мире и доставляет помощь в самые труднодоступные уголки планеты.

Благодаря учреждениям системы ООН 40% детей в мире получают прививки, более ста миллионов человек обеспечены продовольствием. Сегодня делу мира служит беспрецедентно высокое число «голубых касок» - 115 тысяч человек.

«В этом году ООН отмечает свой День в уникальный момент», - цитирует Русская Служба Радио ООН послание Пан Ги Муна. – «Мир охвачен одновременно несколькими кризисами - экономическим, продовольственным, финансовым, топливным. Кроме того, с каждым днем изменения климата приобретают все более угрожающие масштабы. И хотя Организация Объединенных Наций принимает все меры для решения этих проблем, тем не менее, приходится констатировать, что между обещаниями и реальными действиями существует большой разрыв», заключает Генеральный секретарь.