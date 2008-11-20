24 ноября обещает стать днем наивысшей активности киберпреступников

Специалисты по компьютерной безопасности считают, что пик хакерских атак придется именно на следующий понедельник.

Дата неслучайна, именно в это время растет число покупателей в сетевых магазинах, которые расплачиваются кредитками. Многие европейские компании уже готовятся к "черному понедельнику", а в Беларуси отмечают своеобразный юбилей. Ровно 10 лет назад было зафиксировано первое в истории Беларуси преступление в сфере высоких технологий. Злоумышленник получил несанкционированный доступ к реквизитам пользователей интернета крупнейшего сервис-провайдера.

Бороться с интернет-преступлениями очень тяжело. Ведь они не имеют ни определенной географии, ни конкретного часового пояса. По сути, они совершаются по проводам: злоумышленник может находится за десятки тысяч километров от жертвы и очищать ее карманы нажатием клавиш компьютера.

Впрочем, за компьютерами – и охотники на интернет-воришек – оперативники Управления "К". Они не только ищут киберпреступников, а находят и изобличают. Следы хакеров повсюду – в кодах страничек м вирусах.

С начала года в Беларуси раскрыта деятельность 5 транснациональных хакерских групп. Управление "К" было создано 7 лет назад, со вступлением в силу новой редакции кодекса. Теперь за киберпреступления предусматривается наказание. За это время выявлены тысячи таких правонарушений. Самый последний случай – поимка белорусских хакеров, которые намеревались снять со счетов американских банков 10-ки миллионов долларов. Задержаны и иностранные кибер-воришки, приехавшие в нашу страну специально на футбольный матч Беларусь-Англия. В их арсенале были спецнакладки, для банкоматов, чтобы считывать пароли кредиток. Но ни один счет английских болельщиков не пострадал.

Возможная волна вирусных атак в предстоящий понедельник специалистами рассматривается как еще одна сетевая утка. И хотя в интернете сейчас зарегистрированы практически все виды преступлений, безнаказанность мошенничества в сети – иллюзия. Может охотника на хакеров и не видно как постового на дороге, но, судя по статистике раскрываемости киберпреступлений, работают они весьма успешно.