24-летняя «бородатая невеста» из Великобритании произвела фурор в соцсетях

Новости Великобритании. 24-летняя жительница Великобритании Харнаам Каур приняла участие в свадебной фотосессии в рамках проекта популярного лондонского фотографа. Фотограф опубликовала серию снимков на своем сайте. И как только они стали достоянием общественности, персоной 24-летней девушки заинтересовались далеко за пределами Великобритании.

По словам фотографа, у Харнаам Каур синдром поликистозных яичников – расстройство эндокринной системы, вызывающее серьезные гормональные дисбалансы. Из-за большого количества мужских гормонов у девочки с 11 лет начали расти волосы на лице. Школьные годы Харнаам старается не вспоминать: она постоянно становилась объектом насмешек, шуток и издевательств. В какой-то момент девочка была доведена до предела и предприняла попытку уйти из жизни.

Недавно в интервью одному из телеканалов девушка рассказала, что заставила себя пересмотреть свои взгляды на жизнь и полюбить себя такую, какая есть. Харнаам Каур:

Сначала я не принимала себя, а потом сказала «все, хватит». Сейчас мне нравится моя внешность. Я люблю мою бороду, мои растяжки, мои шрамы. Все это делает меня полноценной. Я влюбилась в то, что в обществе принято называть недостатками. У Харнаам индийские корни. Девушка исповедует сикхизм.