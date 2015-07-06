24-летняя «бородатая невеста» из Великобритании произвела фурор в соцсетях
Новости Великобритании. 24-летняя жительница Великобритании Харнаам Каур приняла участие в свадебной фотосессии в рамках проекта популярного лондонского фотографа.
Фотограф опубликовала серию снимков на своем сайте. И как только они стали достоянием общественности, персоной 24-летней девушки заинтересовались далеко за пределами Великобритании.
По словам фотографа, у Харнаам Каур синдром поликистозных яичников – расстройство эндокринной системы, вызывающее серьезные гормональные дисбалансы. Из-за большого количества мужских гормонов у девочки с 11 лет начали расти волосы на лице.
Школьные годы Харнаам старается не вспоминать: она постоянно становилась объектом насмешек, шуток и издевательств. В какой-то момент девочка была доведена до предела и предприняла попытку уйти из жизни.
Недавно в интервью одному из телеканалов девушка рассказала, что заставила себя пересмотреть свои взгляды на жизнь и полюбить себя такую, какая есть.
Харнаам Каур:
Сначала я не принимала себя, а потом сказала «все, хватит». Сейчас мне нравится моя внешность. Я люблю мою бороду, мои растяжки, мои шрамы. Все это делает меня полноценной. Я влюбилась в то, что в обществе принято называть недостатками.
У Харнаам индийские корни. Девушка исповедует сикхизм.
Отметим, эндокринные нарушения занимают второе место по своей распространенности во всем мире после сахарного диабета. Как нужно питаться, чтобы заболевания эндокринной системы обошли стороной? Почему, когда щитовидка дает сбой, страдают все органы эндокринной системы? На эти и многие другие вопросы по теме нарушений эндокринной системы здесь.