24 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года назад в результате мощного взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в атмосферу было выброшено почти 200 тонн радиоактивных веществ.

Треть из них осела на территории Беларуси. Загрязненными оказались тысячи гектаров земли. В зону отселения попали больше сотни тысяч человек. Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.

Поминальные службы по жертвам трагедии сегодня пройдут во всех храмах Беларуси. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет будет молиться вместе с прихожанами в православном храме в честь Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». А в минском Парке Дружбы народов торжественно возложат цветы к Камню памяти жертв и героев Чернобыльской катастрофы.

В последние годы в республике активно возрождают пострадавшие земли. За два десятилетия Беларусь на практике показала, что здесь возможно развивать сельское хозяйство и открывать новые производства. Вновь засеяно более тысячи гектаров земель. Десятки хозяйств изменили профиль и сейчас специализируются на выпуске экологически чистой продукции. Специалисты уверяют, что на стол не попадет ни одного загрязненного литра молока или килограмма мяса.

Геннадий Анципов, начальник управления реабилитации пострадавших территорий МЧС:

Мы создали материальную базу для производства гарантированно чистой продукции. Дальше дело — за производителями....