24 августа в Национальной библиотеке пройдёт большой форум педагогических работников

Новости Беларуси. «Столичное образование: стратегия формирования ключевых компетенций XXI века». Форум педагогических работников пройдет 24 августа в Национальной библиотеке и соберет около 500 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это учителя, представители администраций районов, Мингорисполкома и Министерства образования. Откроет форум выставка, которая представит наработки учреждений образования, продемонстрирует современные информационные технологии в образовательном процессе, интерактивные средства обучения и научные работы учащихся.