23 февраля около монумента на площади Победы в Минске почтили память погибших

Память погибших почтили высшие должностные лица страны, руководство столицы, парламентарии, а также представители иностранных дипмиссий.

Венки и цветы к Вечному огню легли от представителей православной и католической церквей, ветеранских организаций. Глава государства и все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

С последним ударом в набат зазвучали аккорды государственного гимна Беларуси. Затем церемонию продолжил торжественный марш сводной роты почетного караула.

Александр Лукашенко пообщался также с иностранными гостями, которые пришли к монументу Победы. Среди них представители дипкорпуса, а также военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси. С цветами на Площадь пришло и немало минчан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».