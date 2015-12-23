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23 декабря может стать самым теплым днем декабря в Беларуси: воздух прогреется от 7 до 13°С

23 декабря 2015 10:39
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Новости Беларуси. В Беларуси погода продолжает бить температурные рекорды. Четвертый день подряд необычно теплая для декабря погода стоит в Витебске. 22 декабря здесь был побит температурный максимум 79-летней давности — воздух прогрелся до 6°С. В Могилеве было на 0,6°С теплее, что выше температурного рекорда 89-го года.

Еще теплее было в Бресте — плюс 9,5°С. До рекорда не хватило 0,4°С. Температурный максимум дня 1971-го года повторился в Минске — 6,7°С. 

23 декабря может стать самым теплым днем месяца: воздух по стране прогреется от 7 до 13°С. На большей части территории республики пройдут небольшие дожди, сохранится сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси

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