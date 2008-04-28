229 человек в прошлом году ушли на работу и не вернулись домой

Они погибли на производстве в результате несчастных случаев.

Ежегодно в Беларуси количество смертей в рабочее время уменьшается. В 2004 году была принята Президентская директива № 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", направленная на борьбу с халатностью на производстве.

Халатное отношение к должностным обязанностям и большое количество алкоголя, выпитого на кануне, стали причиной трагедии на одном из строительных предприятий Гродно. При загрузке железнодорожного состава, под колесами вагона оказался рабочий. Попытки руководителей списать вину на так называемый человеческий фактор были безуспешны. На опасный участок погибшего направил мастер, при этом состояние рабочего никто не учитывал. Только после трагедии инструкции по охране труда были доведены до работников.

Делать выводы, не дожидаясь трагедии, привыкли на предприятии "Гродноавтодор". Обеспечить безопасность труда в шести филиалах для почти тысячи своих сотрудников задача не из лёгких. Каждый день рабочие находятся на проезжей части с интенсивным движением. Решить проблему удалось нетрадиционным способом, в разработке правил охраны труда участвовали все сотрудники. Результат превзошел ожидания. Нарушать то, что сам придумал, здесь никто не осмелился. В целом по гродненскому региону за последний год удалось снизить травматизм на производстве. Однако абсолютные цифры статистики оптимизма пока не внушают.

Свою помощь в решении проблемы предлагают белорусские профсоюзы. Их инспекторами только за год выявлено 75 тысяч нарушений норм и правил по охране труда. На предприятиях Республики по настоянию проверяющих приостановлена эксплуатация почти трех тысяч опасных машин и механизмов.

Повысить безопасность труда, уверяют специалисты, одними только репрессивными мерами сложно. В этом должны быть заинтересованы все стороны и проверяющие, и руководители предприятий, и даже местные власти. А главное - сами рабочие должны, по крайней мере, знать и четко следовать правилам техники безопасности на производстве.

