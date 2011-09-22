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22 сентября сотрудники Мингорисполкома добирались до работы на общественном транспорте или пешком

22 сентября 2011 18:09
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Многие столичные водители заменили поездку в личном авто на глоток чистого воздуха. К традиционной акции «День без автомобиля» присоединились и сотрудники Мингорисполкома.

Столичные чиновники оставили ключи от машин дома и отправились на работу на общественном транспорте. А некоторые и вовсе предпочли пешую прогулку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мне повезло – я живу недалеко, в 30 минутах ходьбы. Почти четыре года утром и вечером хожу на работу пешком. Поэтому сегодняшний День без автомобиля у меня за правило.
Уверен, что День без автомобиля снизит такой уровень суеты в мире людей и добавит рассудительности в нашу жизнь.

# общество

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