22 сентября сотрудники Мингорисполкома добирались до работы на общественном транспорте или пешком

Многие столичные водители заменили поездку в личном авто на глоток чистого воздуха. К традиционной акции «День без автомобиля» присоединились и сотрудники Мингорисполкома.

Столичные чиновники оставили ключи от машин дома и отправились на работу на общественном транспорте. А некоторые и вовсе предпочли пешую прогулку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мне повезло – я живу недалеко, в 30 минутах ходьбы. Почти четыре года утром и вечером хожу на работу пешком. Поэтому сегодняшний День без автомобиля у меня за правило.

Уверен, что День без автомобиля снизит такой уровень суеты в мире людей и добавит рассудительности в нашу жизнь.