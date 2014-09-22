22 сентября Минск присоединился к акции «День без автомобиля»

Новости Беларуси. Пеший город. 22 сентября Минск, наряду с другими городами по всему миру присоединился к акции, суть которой — отказ от автомобиля, хотя бы на день. Чтобы поддержать неравнодушных, в Минске для водителей организовали бесплатный проезд в общественном транспорте. Автовладельцам достаточно было предъявить в качестве проездного водительское удостоверение или свидетельство о регистрации авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Более 83% всех загрязняющих веществ в атмосфере — выбросы от передвижных источников, поэтому, мне кажется, город правильно проводит работу.