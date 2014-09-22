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22 сентября Минск присоединился к акции «День без автомобиля»

22 сентября 2014 20:10
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Новости Беларуси. Пеший город. 22 сентября Минск, наряду с другими городами по всему миру присоединился к акции, суть которой — отказ от автомобиля, хотя бы на день. Чтобы поддержать неравнодушных, в Минске для водителей организовали бесплатный проезд в общественном транспорте. Автовладельцам достаточно было предъявить в качестве проездного водительское удостоверение или свидетельство о регистрации авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Более 83% всех загрязняющих веществ в атмосфере — выбросы от передвижных источников, поэтому, мне кажется, город правильно проводит работу. 

# общество # Общественный транспорт

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