22-летнюю саудовскую журналистку приговорили к 60 ударам плетьми за разговор о сексе

В Саудовской Аравии суд приговорил 22-летнюю журналистку Розанну аль-Ями к 60 ударам плетью за причастность к телевизионному шоу, в котором мужчина говорил о половых отношениях.

Приговор был вынесен судом города Джидда на том основании, что у показавшего скандальную передачу в июле 2009 года ливанского спутникового канала LBC не было должным образом оформленного разрешения на работу в Саудовской Аравии. Сразу после трансляции шоу в исламском королевстве были закрыты два представительства телеканала, передает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

Сама Розанна, которая выступала в роли координатора скандальной программы, свою вину отрицает.

Так или иначе, судебный процесс над аль-Ями носит беспрецедентный характер. По словам ее адвоката Сулеймана аль-Джумейи, это первый в истории страны случай, когда журналистка столь сурово наказана. Причем дело рассматривалось в упрощенном режиме судопроизводства.

Как следует из материалов дела, во время телешоу саудовец Мазен Абдул-Джавад, разведенный отец четырех детей, рассказал о подробностях своей интимной жизни до брака и даже показал зрителям некие секс-игрушки. Однако разглядеть эти предметы было уже нельзя, поскольку цензура вырезала их изображение.

Со своей стороны, гособвнинение настаивает, что журналистка причастна не только к подготовке программы, но и к ее рекламе в интернете. Однако, по словам аль-Ями, она работала на LBC в качестве координатора и не принимала участия в подготовке сомнительного эпизода. Кроме того, девушка ничего не знала и об отсутствии у ее работодателя лицензии.

Поэтому, как призналась осужденная, она «совершенно шокирована, так что даже не решается подать апелляцию».

Примечательно, что косвенно невиновность Розанны признал даже судья. При вынесении приговора он назвал это «способом устрашения».

Ранее в октябре главному виновнику «секс-скандала по-арабски» - Абдул-Джаваду - был вынесен гораздо более суровый приговор: пять лет тюремного заключения и тысяча ударов плетью.

Пресс-секретарь министра культуры и информации Саудовской Аравии Абдул-Рахман аль-Хазза не стал комментировать дело аль-Ями, вокруг которого разразился международный скандал.

Вынесшие приговор судьи-ваххабиты наделены широкими полномочиями и могут по своему усмотрению трактовать исламские законы, на основании которых принимаются судебные решения. Как отмечают мировые информагентства, Саудовская Аравия является своеобразным оплотом исламского консерватизма. Бескомпромиссным защитником древних традиций остается арабское духовенство, которое препятствует реформам в сферах образования и судопроизводства, проводимым в последние годы королем Абдаллой.